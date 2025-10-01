Практика судов
В Украине хотят переименовать «копейку» в «шаг»: в Верховную Раду внесли законопроект

15:21, 1 октября 2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий переименовать «копейку» в историческое украинское название — «шаг».
Источник фото: Pixabay
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации законопроекта № 14093, который предусматривает отказ от советского названия разменной монеты «копейка» и возвращение к историческому украинскому — «шаг». Для реализации инициативы также подан вспомогательный законопроект № 14094.

По словам Стефанчука, это решение имеет не только технический, но и символический смысл. «Копейка» является наследием Российской империи и СССР, тогда как «шаг» — традиционное украинское название, которое использовалось еще во времена Гетманщины и УНР. Оно упоминается в классической украинской литературе — в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского, Панаса Мирного.

Сейчас «копейка» сохранилась в обращении лишь в Украине, России и Беларуси. Возвращение к «шагу» рассматривается как восстановление исторической справедливости, утверждение национальной идентичности и разрыв с колониальными нарративами.

При этом изменение не потребует дополнительных расходов: некоторое время в обращении параллельно будут находиться и «копейки», и «шаги», а их соотношение останется 1:1.

«Это не только вопрос денежного обращения. Это вопрос нашей культуры, языка и государственности. Украинские деньги должны иметь украинские названия. И пришло время окончательно это закрепить», — подчеркнул Стефанчук.

Добавим, что Национальный банк и далее поддерживает свою идею переименовать «копейки» в «шаги», заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, НБУ объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса.

