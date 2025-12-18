  1. Законодательство
  2. / В Украине

«Шаг» вместо «копейки» – Рада приняла за основу законопроект

11:42, 18 декабря 2025
Рада поддержала законопроект о десоветизации названия разменной монеты.
«Шаг» вместо «копейки» – Рада приняла за основу законопроект
Фото: НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №14093, которым предлагается изменить название разменной монеты Украины. Вместо привычной «копейки» монета получит чисто украинское название – «шаг».

По данным пресс-службы Рады, законопроект имеет не только технический, но и символический характер. «Копейка» считается наследием московской империи и советского прошлого, тогда как «шаг» исторически использовался еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики.

Введение нового названия не потребует дополнительных затрат. Монеты «копейка» и «шаг» некоторое время будут находиться в обращении одновременно, при этом соотношение останется 1:1.

Добавим, что 27 декабря Верховная Рада Украины планирует собраться на пленарное заседание, чтобы окончательно принять решение о возвращении исконно украинского названия разменной монеты — «шаг» вместо навязанной в советский период «копейки».

Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации законопроекта № 14093, который предусматривает отказ от советского названия разменной монеты «копейка» и возвращение к историческому украинскому — «шаг». Для реализации инициативы также подан вспомогательный законопроект № 14094.

По словам Стефанчука, это решение имеет не только технический, но и символический смысл. «Копейка» является наследием Российской империи и СССР, тогда как «шаг» — традиционное украинское название, которое использовалось еще во времена Гетманщины и УНР. Оно упоминается в классической украинской литературе — в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского, Панаса Мирного.

Сейчас «копейка» сохранилась в обращении лишь в Украине, России и Беларуси. Возвращение к «шагу» рассматривается как восстановление исторической справедливости, утверждение национальной идентичности и разрыв с колониальными нарративами.

При этом изменение не потребует дополнительных расходов: некоторое время в обращении параллельно будут находиться и «копейки», и «шаги», а их соотношение останется 1:1.

«Это не только вопрос денежного обращения. Это вопрос нашей культуры, языка и государственности. Украинские деньги должны иметь украинские названия. И пришло время окончательно это закрепить», — подчеркнул Стефанчук.

Добавим, что Национальный банк и далее поддерживает свою идею переименовать «копейки» в «шаги», заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что НБУ объявил о планах изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек, тогда как монеты номиналом 50 копеек останутся в обращении из-за стабильного спроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги законопроект НБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]