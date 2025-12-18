«Шаг» замість «копійки» – Рада прийняла за основу законопроєкт

Рада підтримала законопроєкт про дерадянізацію назви розмінної монети.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №14093, яким пропонується змінити назву розмінної монети України. Замість звичної «копійки» монета отримує питомо українську назву — «шаг».

За даними пресслужби Ради, законопроєкт має не лише технічний, а й символічний характер. «Копійка» вважається спадщиною московської імперії та радянського минулого, тоді як «шаг» історично використовувався ще за часів Гетьманщини та Української Народної Республіки.

Введення нової назви не потребуватиме додаткових витрат. Монети «копійка» та «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, при цьому співвідношення залишиться 1:1.

Додамо, 27 грудня Верховна Рада України планує зібратися на пленарне засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про повернення питомо української назви розмінної монети — «шаг» замість нав’язаної в радянський період «копійки»

За словами Стефанчука, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. «Копійка» є спадщиною російської імперії та СРСР, тоді як «шаг» — традиційна українська назва, яка використовувалася ще за часів Гетьманщини та УНР. Вона згадується в класичній українській літературі — у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського, Панаса Мирного.

Нині «копійка» збереглася в обігу лише в Україні, Росії та Білорусі. Повернення до «шага» розглядається як відновлення історичної справедливості, утвердження національної ідентичності та розрив із колоніальними наративами.

Водночас зміна не потребуватиме додаткових витрат: певний час в обігу паралельно перебуватимуть і «копійки», і «шаги», а їх співвідношення залишиться 1:1.

«Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити», — наголосив Стефанчук.

Додамо, що Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати «копійки» на «шаги», заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, що НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит.

