Верховная Рада одобрила законопроект о создании центров безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты прилагается создание центров безопасности в территориальных общинах.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 13454 относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности.

Законопроект предусматривает:

создание правовых основ для развития сети центров и классов безопасности ;

; интеграцию вопросов формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты в градостроительную документацию на всех уровнях;

в градостроительную документацию на всех уровнях; уточнение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сферах гражданской защиты и градостроительства;

цифровизацию процессов учёта, в частности аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений;

обеспечение работы субъектов, обеспечивающих гражданскую защиту, по организации и осуществлению мер в особый период и т.д.

Предполагается внесение соответствующих изменений в Кодекс гражданской защиты, законы «О регулировании градостроительной деятельности», «О местном самоуправлении в Украине», «О местных государственных администрациях» в части обязательного учёта инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, требований пожарной и техногенной безопасности в градостроительной документации, а также надлежащего содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме того, речь идёт об изменениях в Закон «Об объектах повышенной опасности», «О страховом фонде документации Украины» в части уточнения отдельных терминов и порядка идентификации объектов повышенной опасности, а также исключения устаревшего понятия «техногенно и экологически опасных объектов».

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, проанализировав законопроект, высказало к нему ряд замечаний.

Среди них профильный комитет отметил следующие.

Проектом предлагается дополнить ч. 1 ст. 2 Кодекса гражданской защиты Украины определением содержания термина «центр безопасности» – специализированный объект инфраструктуры, в котором оборудуются специальные помещения (пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт базирования бригады экстренной (скорой) медицинской помощи и/или полицейская станция и т.д.) для нескольких экстренных служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения (пожарно-спасательное подразделение для обеспечения местной и/или добровольной пожарной охраны, полицейский офицер общины, подразделение экстренной (скорой) медицинской помощи).

Вызывает замечание дублирование в этом термине информации о подразделениях, которые фактически являются функционально тождественными (пожарное депо с диспетчерским пунктом и пожарно-спасательное подразделение для обеспечения местной и/или добровольной пожарной охраны; пункт базирования бригады экстренной (скорой) медицинской помощи и подразделение экстренной (скорой) медицинской помощи).

Также понятие «полицейский офицер общины» не соответствует положениям Закона «О Национальной полиции», который, согласно его преамбуле, «определяет правовые основы организации и деятельности Национальной полиции Украины, статус полицейских, а также порядок прохождения службы в Национальной полиции Украины», в котором этот термин не используется.

В проекте предлагается дополнить Кодекс гражданской защиты новой ст. 27¹. «Центры безопасности». В частности, предусматривается, что «для обеспечения доступности населения к публичным услугам в сфере безопасности, комплексного решения вопросов безопасности, предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, другие опасные события, а также ликвидации их последствий, повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения органами местного самоуправления могут создаваться центры безопасности».

Кроме этого, в новом п. 5¹ ч. 2 ст. 19 Кодекса гражданской защиты к полномочиям органов местного самоуправления в сфере гражданской защиты добавляется «создание центров безопасности в территориальных общинах».

По этому поводу обращено внимание на следующее. Предлагаемые изменения не позволяют однозначно установить правовой статус таких центров безопасности, в частности: являются ли они самостоятельными коммунальными предприятиями или учреждениями, или структурными подразделениями указанных субъектов.

Предложенное в проекте создание объекта инфраструктуры органами местного самоуправления, как минимум, требует определённости относительно правовой основы, в частности, порядка использования и содержания такого объекта. Ведь предполагается, что в нём будут размещаться экстренные службы различных форм собственности (не только коммунальной).

Отмечается, что действующее законодательство уже регламентирует порядок расположения соответствующих экстренных и спасательных служб. Например, в соответствии с Законом «Об экстренной медицинской помощи» установлено, что «расчёт необходимого количества и планирование местонахождения пунктов постоянного и временного базирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи для своевременного оказания населению экстренной медицинской помощи» обеспечивает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, формирование сети пунктов постоянного и временного базирования бригад экстренной (скорой) медицинской помощи относится к полномочиям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Из представленного же проекта следует, что, создав центр безопасности, орган местного самоуправления тем самым определяет и место базирования бригады экстренной медицинской помощи, а потому положения проекта требуют согласования с соответствующими нормами действующего законодательства.

Автор: Наталя Мамченко

