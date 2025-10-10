Практика судов
В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу

14:45, 10 октября 2025
Белый дом отреагировал на решение не присуждать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.
В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года, опередив президента США Дональда Трампа, который считался одним из фаворитов. Решение комитета вызвало реакцию в Белом доме и оживленные обсуждения в мировых СМИ.

Мачадо получила премию за «неустанную борьбу за демократию в Венесуэле». Нобелевский комитет похвалил Мачадо как «смелую и преданную защитницу мира», которая продолжает свою активистскую деятельность, несмотря на угрозы со стороны режима Мадуро.

В то же время награждение состоялось на фоне активных дипломатических усилий Дональда Трампа, которые, по мнению его команды, заслуживали международного признания. В частности, Трамп способствовал нескольким прекращениям огня в 2025 году, среди которых — мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, подтвержденное именно в момент объявления Нобелевской премии, пишут в медиа.

Как сообщает Newsweek, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета, заявив, что «комитет поставил политику выше мира».

По словам представителей команды Трампа, именно его дипломатические инициативы помогли избежать дальнейших обострений между Таиландом и Камбоджей, а также Индией и Пакистаном.

Нобелевский комитет принял решение до официального подтверждения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В то же время совпадение времени объявления премии с подписанием мирного соглашения в Газе вызвало волну дискуссий о том, не были ли дипломатические усилия Трампа недооценены.

«Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, смог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

