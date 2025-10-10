У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Трампу

Білий дім відреагував на рішення не присуджувати Дональду Трампу Нобелівську премію миру

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо стала лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року, випередивши президента США Дональда Трампа, який вважався одним із фаворитів. Рішення комітету викликало реакцію у Білому домі та жваві обговорення у світових медіа.

Мачадо отримала премію за «невтомну боротьбу за демократію у Венесуелі». Нобелівський комітет похвалив Мачадо як «хоробру і віддану захисницю миру», яка продовжує свою активістську діяльність, незважаючи на погрози з боку режиму Мадуро.

Водночас нагородження відбулося на тлі активних дипломатичних зусиль Дональда Трампа, які, на думку його команди, заслуговували на міжнародне визнання. Зокрема, Трамп сприяв кільком припиненням вогню у 2025 році, серед яких — мирна угода між Ізраїлем і ХАМАС, яка була підтверджена саме в момент оголошення Нобелівської премії, пишуть у медіа.

Як повідомляє Newsweek, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг розкритикував рішення Нобелівського комітету, заявивши, що «комітет поставив політику вище миру».

За словами представників команди Трампа, саме його дипломатичні ініціативи допомогли уникнути подальших загострень між Таїландом і Камбоджею, а також Індією і Пакистаном.

Нобелівський комітет ухвалив рішення до офіційного підтвердження угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Водночас збіг часу оголошення премії з підписанням мирної угоди в Газі викликав хвилю дискусій про те, чи не були дипломатичні зусилля Трампа недооцінені.

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити з гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир», - заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

