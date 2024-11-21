Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (належить до сфери управління Державної судової адміністрації) повідомило «Судово-юридичній газеті», що автоматичний розподіл справ ліквідованого у 2022 році Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті відбувся.

Як зазначили у ДП «ІСС», 8 листопада 2024 року відповідальний за протокол передачі справ ОАС міста Києва в. о. керівника апарату Київського окружного адміністративного суду Тарас Кузик, за участю представника ДП «ІСС», здійснили автоматичний розподіл 19 479 справ.

З відповідним протоколом автоматичного розподілу справ можна ознайомитися за посиланням.

Також за посиланням можна ознайомитися з номерами справ та окружними адміністративними судами, які власне й отримають справи ліквідованого ОАС міста Києва.

Як додали в ДП «ІСС», наразі триває процес підготовки передачі вказаних справ як в електронному вигляді з центральної бази даних до судів, так і здійснюється підготовка до фізичної передачі справ безпосередньо в суди для розподілу на суддів.

Судові справи опиняться у 22 визначених окружних адміністративних судах, ймовірно, до кінця 2024 року.

«Цей процес – новий для судової влади і став певною мірою викликом для ДП «ІСС», оскільки раніше не відбувалося такого автоматичного розподілу. Ця робота ще не завершена, оскільки необхідно ще фізична передача цих справ з Київського окружного адміністративного суду в інші суди, але це перший важливий крок для здійснення правосуддя в Україні, що дозволив громадянам реалізувати їх право на справедливий розгляд їхніх справ незалежним судом», - розповів директор департаменту розробки програмного забезпечення ДП «ІСС» Мартин Герасим.

Також ситуацію зі справами ОАС міста Києва прокоментував в. о. керівника апарату Київського окружного адміністративного суду Тарас Кузик:

«8 листопада 2024 року в суді було проведено авторозподіл судових справ, нерозглянутих ОАСК. З 11 листопада розпочато процес формування реєстрів передачі на кожен суд та пакетів судових справ.

Наразі це досить складний та довготривалий процес, адже йдеться про майже 20 тисяч судових справ, деякі з них мають багато томів. Фактично, на сьогодні в КОАС ці справи займають біля 10 робочих кабінетів.

В КОАС організовано робочу групу з шести працівників апарату суду, які займаються цією роботою. Але можливо, нам доведеться залучити більше працівників, оскільки об’єм роботи значний.

На сьогодні за 10 робочих днів вже опрацьовано 30% справ. Тож очікуємо, що за місяць цю роботу буде завершено.

Окремо вирішено питання про спосіб передачі справ до судів. До прикладу, лише на Донецький окружний адміністративний суд розподілено біля 4 тисяч справ. За таких умов пересилка поштою є дороговартісною. Тому прийнято рішення про залучення Служби судової охорони України кожного регіону для фізичної передачі справ в суди.

Очікуємо, що до кінця року процес передачі буде завершено, а з кінця поточного року або з початку нового року суди матимуть змогу отримати розподілені на них справи та провести авторозподіл в судах для призначення справ до розгляду».

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», процедура розподілу та передачі близько 20 тис. справ ліквідованого ОАС міста Києва з КОАС в інші окружні адміністративні суди дещо затягнулася.

При цьому, ще 16 вересня 2024 року Державна судова адміністрація на виконання закону № 10244, який стосувався долі ще нерозподілених та нерозглянутих Київським окружним адміністративним судом справ ОАС міста Києва, затвердила Порядок передачі судових справ ОАС міста Києва в інші суди.

За даними КОАС, більшість справ мають дістатися Донецькому окружному адміністративному суду (4 171 справа), Луганському окружному адміністративному суду (2 683 справи) та Дніпропетровському окружному адміністративному суду (1 384 справи)

Автор: В’ячеслав Хрипун

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