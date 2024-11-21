Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

12:39, 21 листопада 2024
Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.
Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (належить до сфери управління Державної судової адміністрації) повідомило «Судово-юридичній газеті», що автоматичний розподіл справ ліквідованого у 2022 році Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті відбувся.

Як зазначили у ДП «ІСС», 8 листопада 2024 року відповідальний за протокол передачі справ ОАС міста Києва в. о. керівника апарату Київського окружного адміністративного суду Тарас Кузик, за участю представника ДП «ІСС», здійснили автоматичний розподіл 19 479 справ.

З відповідним протоколом автоматичного розподілу справ можна ознайомитися за посиланням.

Також за посиланням можна ознайомитися з номерами справ та окружними адміністративними судами, які власне й отримають справи ліквідованого ОАС міста Києва.

Як додали в ДП «ІСС», наразі триває процес підготовки передачі вказаних справ як в електронному вигляді з центральної бази даних до  судів, так і здійснюється підготовка до фізичної передачі справ безпосередньо в суди для розподілу на суддів.

Судові справи опиняться у 22 визначених окружних адміністративних судах, ймовірно, до кінця 2024 року.  

«Цей процес – новий для судової влади і став певною мірою викликом для ДП «ІСС», оскільки раніше не відбувалося такого автоматичного розподілу. Ця робота ще не завершена, оскільки необхідно ще фізична передача цих справ з Київського окружного адміністративного суду в інші суди, але це перший важливий крок для здійснення правосуддя в Україні, що дозволив громадянам реалізувати їх право на справедливий розгляд їхніх справ незалежним судом», - розповів директор департаменту розробки програмного забезпечення ДП «ІСС» Мартин Герасим.  

Також ситуацію зі справами ОАС міста Києва прокоментував в. о. керівника апарату Київського окружного адміністративного суду Тарас Кузик:

«8 листопада 2024 року в суді було проведено авторозподіл судових справ, нерозглянутих ОАСК. З 11 листопада розпочато процес формування реєстрів передачі на кожен суд та пакетів судових справ.

Наразі це досить складний та довготривалий процес, адже йдеться про майже 20 тисяч судових справ, деякі з них мають багато томів. Фактично, на сьогодні в КОАС ці справи займають біля 10 робочих кабінетів.

В КОАС організовано робочу групу з шести працівників апарату суду, які займаються цією роботою. Але можливо, нам доведеться залучити більше працівників, оскільки об’єм роботи значний.

На сьогодні за 10 робочих днів вже опрацьовано 30% справ. Тож очікуємо, що за місяць цю роботу буде завершено.

Окремо вирішено питання про спосіб передачі справ до судів. До прикладу, лише на Донецький окружний адміністративний суд розподілено біля 4 тисяч справ. За таких умов пересилка поштою є дороговартісною. Тому прийнято рішення про залучення Служби судової охорони України кожного регіону для фізичної передачі справ в суди.

Очікуємо, що до кінця року процес передачі буде завершено, а з кінця поточного року або з початку нового року суди матимуть змогу отримати розподілені на них справи та провести авторозподіл в судах для призначення справ до розгляду».

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», процедура розподілу та передачі близько 20 тис. справ ліквідованого ОАС міста Києва з КОАС в інші окружні адміністративні суди дещо затягнулася.

При цьому, ще 16 вересня 2024 року Державна судова адміністрація на виконання закону № 10244, який стосувався долі ще нерозподілених та нерозглянутих Київським окружним адміністративним судом справ ОАС міста Києва, затвердила Порядок передачі судових справ ОАС міста Києва в інші суди.

За даними КОАС, більшість справ мають дістатися Донецькому окружному адміністративному суду (4 171 справа), Луганському окружному адміністративному суду (2 683 справи) та Дніпропетровському окружному адміністративному суду (1 384 справи)

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ОАСК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю – Рада схвалила законопроект

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду