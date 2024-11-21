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Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды

12:39, 21 ноября 2024
Подготовлено к передаче в суды уже 30% дел, а доставлять их будет Служба судебной охраны.
Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды
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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» (относится к сфере управления Государственной судебной администрации) сообщило «Судебно-юридической газете», что автоматическое распределение дел ликвидированного в 2022 году Окружного административного суда города Киева, наконец состоялось.

Как отметили в ГП «ИСС», 8 ноября 2024 года ответственный за протокол передачи дел ОАС города Киева, и. о. руководителя аппарата Киевского окружного административного суда Тарас Кузик, при участии представителя ГП «ИСС», осуществили автоматическое распределение 19 479 дел.

С соответствующим протоколом автоматического распределения дел можно ознакомиться по ссылке.

Также по ссылке можно ознакомиться с номерами дел и окружными административными судами, которые, собственно, и получат дела ликвидированного ОАС города Киева.

Как добавили в ГП «ИСС», сейчас идет процесс подготовки передачи указанных дел как в электронном виде из центральной базы данных в суды, так и осуществляется подготовка к физической передаче дел непосредственно в суды для распределения на судей.

Судебные дела окажутся в 22 определенных для этого окружных административных судах, вероятно, до конца 2024 года.

«Этот процесс – новый для судебной власти и стал в определенной степени вызовом для ГП «ИСС», поскольку раньше не происходило такого автоматического распределения. Эта работа еще не завершена, поскольку необходима еще физическая передача этих дел из Киевского окружного административного суда в другие суды, но это первый важный шаг для осуществления правосудия в Украине, который позволил гражданам реализовать их право на справедливое рассмотрение их дел независимым судом», – рассказал директор департамента разработки программного обеспечения ГП «ИСС» Мартын Герасим.

Также ситуацию с делами ОАС города Киева прокомментировал и. о. руководителя аппарата Киевского окружного административного суда Тарас Кузик:

«8 ноября 2024 года в суде было проведено автоматическое распределение судебных дел, нерассмотренных ОАСК. С 11 ноября начат процесс формирования реестров передачи на каждый суд и пакеты судебных дел.

Сейчас это довольно сложный и длительный процесс, ведь речь идет о почти 20 тысячах судебных дел, некоторые из них имеют много томов. Фактически, на сегодняшний день в КОАС эти дела занимают около 10 рабочих кабинетов.

В КОАС организована рабочая группа из шести работников аппарата суда, занимающихся этой работой. Но, возможно, нам придется привлечь больше работников, поскольку объем работы значителен.

На сегодняшний день за 10 рабочих дней уже проработано 30% дел. Так что ожидаем, что через месяц эта работа будет завершена.

Отдельно решен вопрос о способе передачи дел в суды. К примеру, только на Донецкий окружной административный суд распределено около 4 тысяч дел. При таких условиях пересылка по почте является дорогостоящим мероприятием. Поэтому принято решение о привлечении Службы судебной охраны каждого региона для физической передачи дел в суды.

Ожидаем, что до конца года процесс передачи будет завершен, а с конца текущего или с начала нового года суды смогут получить распределенные на них дела и провести автоматическое распределение в судах для назначения дел к рассмотрению».

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», процедура распределения и передачи около 20 тыс. дел ликвидированного ОАС города Киева из КОАС в другие окружные административные суды несколько затянулась.

При этом еще 16 сентября 2024 года Государственная судебная администрация во исполнение закона № 10244, который касался судьбы еще нераспределенных и нерассмотренных Киевским окружным административным судом дел ОАС города Киева, утвердила Порядок передачи судебных дел ОАС города Киева в другие суды.

Большинство дел должны получить Донецкий окружной административный суд (5 190 дел), Луганский окружной административный суд (2 862 дела) и Днепропетровский окружной административный суд (1 442 дела).

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд ОАСК

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