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В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

17:33, 11 февраля 2025
Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.
В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 11 февраля рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом закон о специализированном административном суде и специализированном апелляционном административном суде. Речь идет о законопроекте 12368-1, который Комитет переработал с учетом предложений Кабмина.

Таким образом, в дополнение к Кассационному административному суду в составе Верховного Суда будет действовать еще один высший административный суд, который не следует путать с ликвидированным в 2017 году Высшим административным судом Украины.

Создание нового специализированного административного суда предусмотрено в требованиях Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Дело в том, что международные партнеры желают, чтобы обжалование решений конкурсных комиссий по отбору руководителей НАБУ, САП, НАПК, а также комиссий по аудиту этих органов проходило в отдельном суде. Напомним, эти комиссии работают с решающим голосом международных экспертов. Согласно Меморандуму с МВФ новый суд также предлагается создать при участии Общественного совета международных экспертов, который полностью состоит из иностранных экспертов и участвует в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

При этом Верховная Рада в декабре 2024 и в январе 2025 года полностью провалила все предыдущие законопроекты Кабмина, которыми предлагалось создать этот суд.

Так, народные депутаты 9 января, несмотря на личное выступление министра юстиции Ольги Стефанишиной, не поддержали законопроект Кабмина 12368 о создании Высшего административного суда. Законопроект также просил поддержать глава профильного комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Впрочем, на голосовании законопроект Кабмина набрал всего 218 голосов и был полностью провален – его даже не вернули на доработку.

Депутаты 232 голосами решили поддержать альтернативный законопроект 12368-1, который подал народный депутат Сергей Власенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», альтернативный законопроект 12368-1 по созданию и функционированию Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) и Киевского городского апелляционного административного суда, который зарегистрировал народный депутат Сергей Власенко, предусматривает уполномочить именно КГОАС на рассмотрение дел по конкурсам и аудитам.

Однако, как сообщает член Комитета Сергей Демченко, ко второму чтению законопроект Сергея Власенко полностью переработали, и теперь он больше похож на проваленный законопроект правительства.

«Как прогнозировалось, принятие за основу альтернативного законопроекта о правовых основах образования и функционирования нового административного суда, который будет рассматривать споры с высшими органами государственной власти, 12368-1 было попыткой сэкономить время, использовав его как оболочку, содержание которой ко второму чтению будет полностью изменено.

Так и произошло: поправками Кабинета Министров ко второму чтению содержание законопроекта 12368-1 было преобразовано (с минимальными исключениями) в содержание правительственного законопроекта 12368, который месяц назад отклонила Верховная Рада Украины.

Таким образом Комитет ВР по вопросам правовой политики принял решение, направленное на выполнение международных обязательств Украины. Однако возникает вопрос, сможет ли ВРУ проголосовать такой законопроект во втором чтении, если уже дважды не смогла этого сделать в первом?» – задался вопросом член Комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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