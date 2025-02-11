ЕС хочет привлечь 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Урсула фон дер Ляйен отметила, что гонка за ИИ еще далека от окончания, поэтому ЕС хочет ускорить инновации.

Фото: orfonline.org

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Евросоюз хочет привлечь 200 миллиардов евро частных и публичных инвестиций в развитие индустрии искусственного интеллекта в Европе. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Глобального саммита по искусственному интеллекту в Париже, пишет Business Times.

Она подчеркнула, что ЕС готов выделить €50 миллиардов, а все остальные суммы планируют получить от инвесторов, поставщиков и других представителей индустрии. По ее словам, гонка за ИИ еще далека от окончания, поэтому ЕС хочет ускорить инновации.

€20 млрд планируют потратить на 4 гигафабрики ИИ, чтобы обеспечить открытую совместную разработку самых сложных моделей искусственного интеллекта. Первоначальное финансирование будет привлечено из существующих программ с цифровым компонентом.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС хочет сделать свой суперкомпьютер доступным для лучших стартапов и ученых.

«Мы хотим, чтобы искусственный интеллект был силой для добра. ИИ требует конкуренции, но ИИ также требует сотрудничества», – отметила Ляйен.

Еврокомиссия также создаст Европейский совет по исследованиям ИИ, где Европа сможет объединить ресурсы и изучить, как она может использовать неиспользованный потенциал данных для поддержки ИИ и других технологий.

Позже в этом году будет запущена инициатива «Применяй ИИ», которая будет способствовать промышленному внедрению искусственного интеллекта в ключевых секторах.

Ранее сообщалось, что Европейские стартапы Mistral и Helsing будут сотрудничать в сфере военного ИИ.

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