У Парижі стартував саміт AI Action Summit – світові лідери шукають консенсус щодо розвитку ШІ

ШІ для медицини і екології – головні теми саміту в Парижі.

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В Парижі розпочався дводенний саміт AI Action Summit, який зібрав політичних лідерів та представників технологічної індустрії для обговорення майбутнього штучного інтелекту (ШІ). Захід організували президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляють France24 та Euronews.

Головна мета саміту – розробити глобальну стратегію управління ШІ, сприяти розвитку етичних та доступних технологій, а також зміцнити європейський технологічний суверенітет.

Ключові теми обговорення

Використання ШІ для медицини та покращення якості життя

Розвиток технологій із відкритим кодом

Китайська компанія DeepSeek, яка представила більш доступну та енергоефективну модель ШІ

На відміну від британського саміту, що зосереджувався на ризиках ШІ, Париж пропонує позитивне бачення майбутнього штучного інтелекту.

У саміті беруть участь близько 1500 гостей, серед яких провідні технологічні керівники:

Сундар Пічаї (Google)

(Google) Даріо Амодей (Anthropic)

(Anthropic) Фей-Фей Лі (провідний дослідник ШІ)

(провідний дослідник ШІ) Ян Лекун (Meta, один із «хрещених батьків ШІ»)

(Meta, один із «хрещених батьків ШІ») Артур Менш (гендиректор Mistral AI)

Серед присутніх також представники Nvidia, Mozilla, IBM.

З політичних діячів на саміт прибули:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Глава ЄС з технологічного суверенітету Хенна Вірккунен

Віцепрем'єр Держради Китаю Чжан Гоцін

Завтра відбудеться пленарне засідання за участю лідерів близько 100 країн, під час якого уряди спробують домовитися про добровільні зобов’язання для створення екологічно стійкого штучного інтелекту.

Франція планує використати цей саміт як можливість затвердити Париж як глобальний центр ШІ, реалізуючи амбіції президента Макрона.

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