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В Париже стартовал саммит AI Action Summit – мировые лидеры ищут консенсус по развитию ИИ

15:18, 10 февраля 2025
ИИ для медицины и экологии – главные темы саммита в Париже.
В Париже стартовал саммит AI Action Summit – мировые лидеры ищут консенсус по развитию ИИ
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В Париже начался двухдневный саммит AI Action Summit, который собрал политических лидеров и представителей технологической индустрии для обсуждения будущего искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятие организовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщают France24 и Euronews.

Главная цель саммита - разработать глобальную стратегию управления ИИ, способствовать развитию этических и доступных технологий, а также укрепить европейский технологический суверенитет.

Ключевые темы обсуждения

- Использование ИИ для медицины и улучшения качества жизни

- Развитие технологий с открытым кодом

- Китайская компания DeepSeek, которая представила более доступную и энергоэффективную модель ИИ

В отличие от британского саммита, который сосредотачивался на рисках ИИ, Париж предлагает позитивное видение будущего искусственного интеллекта.

В саммите принимают участие около 1500 гостей, среди которых ведущие технологические руководители:

- Сундар Пичаи (Google)

- Дарио Амодей (Anthropic)

- Фей-Фей Ли (ведущий исследователь ИИ)

- Ян Лекун (Meta, один из «крестных отцов ИИ»)

- Артур Мэнш (гендиректор Mistral AI)

Среди присутствующих также представители Nvidia, Mozilla, IBM.

Из политических деятелей на саммит прибыли:

- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

- Глава ЕС по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен

- Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин

Завтра состоится пленарное заседание с участием лидеров около 100 стран, во время которого правительства попытаются договориться о добровольных обязательствах для создания экологически устойчивого искусственного интеллекта.

Франция планирует использовать этот саммит как возможность утвердить Париж как глобальный центр ИИ, реализуя амбиции президента Макрона.

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Франция ИИ

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