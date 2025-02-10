В Париже стартовал саммит AI Action Summit – мировые лидеры ищут консенсус по развитию ИИ

В Париже начался двухдневный саммит AI Action Summit, который собрал политических лидеров и представителей технологической индустрии для обсуждения будущего искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятие организовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщают France24 и Euronews.
Главная цель саммита - разработать глобальную стратегию управления ИИ, способствовать развитию этических и доступных технологий, а также укрепить европейский технологический суверенитет.
Ключевые темы обсуждения
- Использование ИИ для медицины и улучшения качества жизни
- Развитие технологий с открытым кодом
- Китайская компания DeepSeek, которая представила более доступную и энергоэффективную модель ИИ
В отличие от британского саммита, который сосредотачивался на рисках ИИ, Париж предлагает позитивное видение будущего искусственного интеллекта.
В саммите принимают участие около 1500 гостей, среди которых ведущие технологические руководители:
- Сундар Пичаи (Google)
- Дарио Амодей (Anthropic)
- Фей-Фей Ли (ведущий исследователь ИИ)
- Ян Лекун (Meta, один из «крестных отцов ИИ»)
- Артур Мэнш (гендиректор Mistral AI)
Среди присутствующих также представители Nvidia, Mozilla, IBM.
Из политических деятелей на саммит прибыли:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- Глава ЕС по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен
- Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин
Завтра состоится пленарное заседание с участием лидеров около 100 стран, во время которого правительства попытаются договориться о добровольных обязательствах для создания экологически устойчивого искусственного интеллекта.
Франция планирует использовать этот саммит как возможность утвердить Париж как глобальный центр ИИ, реализуя амбиции президента Макрона.
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