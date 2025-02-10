В Париже стартовал саммит AI Action Summit – мировые лидеры ищут консенсус по развитию ИИ

ИИ для медицины и экологии – главные темы саммита в Париже.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Париже начался двухдневный саммит AI Action Summit, который собрал политических лидеров и представителей технологической индустрии для обсуждения будущего искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятие организовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщают France24 и Euronews.

Главная цель саммита - разработать глобальную стратегию управления ИИ, способствовать развитию этических и доступных технологий, а также укрепить европейский технологический суверенитет.

Ключевые темы обсуждения

- Использование ИИ для медицины и улучшения качества жизни

- Развитие технологий с открытым кодом

- Китайская компания DeepSeek, которая представила более доступную и энергоэффективную модель ИИ

В отличие от британского саммита, который сосредотачивался на рисках ИИ, Париж предлагает позитивное видение будущего искусственного интеллекта.

В саммите принимают участие около 1500 гостей, среди которых ведущие технологические руководители:

- Сундар Пичаи (Google)

- Дарио Амодей (Anthropic)

- Фей-Фей Ли (ведущий исследователь ИИ)

- Ян Лекун (Meta, один из «крестных отцов ИИ»)

- Артур Мэнш (гендиректор Mistral AI)

Среди присутствующих также представители Nvidia, Mozilla, IBM.

Из политических деятелей на саммит прибыли:

- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

- Глава ЕС по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен

- Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин

Завтра состоится пленарное заседание с участием лидеров около 100 стран, во время которого правительства попытаются договориться о добровольных обязательствах для создания экологически устойчивого искусственного интеллекта.

Франция планирует использовать этот саммит как возможность утвердить Париж как глобальный центр ИИ, реализуя амбиции президента Макрона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.