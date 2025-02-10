Европейские стартапы Mistral и Helsing будут сотрудничать в сфере военного ИИ

Французский Mistral и немецкий Helsing анонсировали сотрудничество в военном ИИ на AI Summit в Париже.

Фото: Bloomberg

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Французский стартап Mistral и немецкая компания Helsing объявили о партнерстве в сфере искусственного интеллекта для оборонных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудничество компании анонсировали 10 января 2025 года во время AI Summit в Париже. В совместном заявлении отмечается, что их технологии искусственного интеллекта будут использовать компьютерное зрение для анализа боевой среды, взаимодействия с операторами и ускорения принятия решений в сложных условиях.

Детали о финансовых условиях сделки и конкретные военные системы, над которыми будут работать компании, не разглашаются. Известно, что Helsing занимается разработкой программного обеспечения для дронов и самолетов Eurofighter, а в конце 2024 года объявила о создании собственных ударных дронов.

Mistral, известный своими ИИ-моделями, конкурирующими с OpenAI и Meta, уже сотрудничает с французским Министерством обороны. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорну подтвердил, что программное обеспечение Mistral будет использоваться во французской армии.

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