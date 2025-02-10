Європейські стартапи Mistral і Helsing співпрацюватимуть у сфері військового ШІ

Французький Mistral та німецький Helsing анонсували співпрацю у військовому ШІ на AI Summit у Парижі.

Фото: Bloomberg

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Французький стартап Mistral та німецька компанія Helsing оголосили про партнерство у сфері штучного інтелекту для оборонних технологій. Про це повідомляє Bloomberg.

Співпрацю компанії анонсували 10 січня 2025 року під час AI Summit у Парижі. У спільній заяві зазначається, що їхні технології штучного інтелекту використовуватимуть комп’ютерний зір для аналізу бойового середовища, взаємодії з операторами та пришвидшення ухвалення рішень у складних умовах.

Деталі про фінансові умови угоди та конкретні військові системи, над якими працюватимуть компанії, не розголошуються. Відомо, що Helsing займається розробкою програмного забезпечення для дронів та літаків Eurofighter, а наприкінці 2024 року оголосила про створення власних ударних дронів.

Mistral, відомий своїми ШІ-моделями, що конкурують з OpenAI та Meta, вже співпрацює з французьким Міністерством оборони. Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну підтвердив, що програмне забезпечення Mistral буде використовуватися у французькій армії.

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