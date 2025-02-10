РНБО може розглянути питання про повернення народу України незаконно вкрадених родовищ корисних копалин – Данило Гетманцев

Для того, аби надати дозвіл на надрокористування, його треба мати, але за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища роздані «поважним» людям – Данило Гетманцев.

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У контексті пропозиції щодо розробки американськими партнерами родовищ корисних копалин в Україні голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев розповів про підготовку звернення до РНБО щодо ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу.

«Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного.

Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані «поважним» людям.

Настільки «поважним», щоб отримали їх практично безоплатно.

Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого.

Тому перше питання - це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ.

Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського (власник газовидобувної компанії Burisma – прим. ред.), що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna - героїні кількох блокбастерів від українських журналістів-розслідувачів.

Питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ неодноразово підіймалося, але зусиллями олігарха було замʼяте у наших владних кабінетах. Скажімо прямо - Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр - справа «честі» кожного поважаючого себе олігарха минулих часів.

Тому, першим питанням - є питання ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. І скажімо прямо - його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу.

А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України.

Тому, починаємо з ревізії та аудиту.

Готую відповідне звернення на РНБО. Це точно питання нацбезпеки», відмітив Гетманцев.

Нагадаємо, син експрезидента США Джо Байдена Гантер Байден був на посаді члена правління української газової компанії Burisma Holdings, що стало наріжним каменем для критики Джо Байдена.

Як писало «Радіо Свобода», у 2016 році Байден погрожував припинити допомогу Україні, якщо уряд не звільнить генерального прокурора. Напередодні виборів 2020 року республіканці назвали цю погрозу спробою Байдена перешкодити розслідуванню справи щодо компанії Burisma.

Автор: Наталя Мамченко

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