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СНБО может рассмотреть вопрос о возвращении народу Украины незаконно украденных месторождений полезных ископаемых – Даниил Гетманцев

13:02, 10 февраля 2025
Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его нужно иметь, но за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения розданы «почтенным» людям – Даниил Гетманцев.
СНБО может рассмотреть вопрос о возвращении народу Украины незаконно украденных месторождений полезных ископаемых – Даниил Гетманцев
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В контексте предложения по разработке американскими партнерами месторождений полезных ископаемых в Украине председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал о подготовке обращения в СНБО о ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращении их народу.

«Дискуссия по идее привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые усилиями заинтересованных лиц еще до войны ушли с повестки дня.

Так, для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его нужно иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы «почтенным» людям.

Настолько «почтенным», что получили их практически безвозмездно.

То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего.

Поэтому первый вопрос – это возвращение народа Украины незаконно украденных месторождений.

Возьмем, например, знаменитого и мощного недродобывателя Злочевского (владелец газодобывающей компании Burisma – прим. ред.), который продолжает получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты Karianna – героини нескольких блокбастеров от украинских журналистов-расследователей.

Вопрос о возвращении народу Украины украденных сверхценных месторождений неоднократно поднимался, но усилиями олигарха был замят в наших кабинетах власти. Скажем прямо – Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь воровство недр – дело «чести» каждого уважающего себя олигарха прошлых времен.

Поэтому, первым вопросом – являются вопросы ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращении их народу. И скажем прямо – его нужно решать независимо от интересов США или других партнеров. Это наше дело и энтузиазм народа.

А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно затем переработанного в Украине, который должен получить народ Украины.

Поэтому начинаем с ревизии и аудита.

Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос нацбезопасности», отметил Гетманцев.

Напомним, сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден был в должности члена правления украинской газовой компании Burisma Holdings, ставшей краеугольным камнем для критики Джо Байдена.

Как писало «Радио Свобода», в 2016 году Байден угрожал прекратить помощь Украине, если правительство не уволит генерального прокурора. В преддверии выборов 2020 года республиканцы назвали эту угрозу попыткой Байдена помешать расследованию дела в отношении компании Burisma.

Автор: Наталя Мамченко

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СНБО Даниил Гетманцев

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СНБО может рассмотреть вопрос о возвращении народу Украины незаконно украденных месторождений полезных ископаемых – Даниил Гетманцев

Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его нужно иметь, но за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения розданы «почтенным» людям – Даниил Гетманцев.

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