В Минюсте объяснили, как происходит установление факта отцовства после смерти отца

Заявление об установлении факта отцовства могут подать мать, опекун, попечитель, лицо, воспитывающее ребенка, или ребенок после достижения совершеннолетия.

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Министерство юстиции объясняет нюансы установления факта отцовства относительно ребенка после смерти отца.

Определение происхождения ребенка от отца – важный юридический вопрос. Законодательство предусматривает механизмы, которые помогают защитить права ребенка, в частности, право на отцовство, наследство и социальные гарантии.

Есть такие пути установления факта отцовства после смерти отца.

Согласно части третьей статьи 122 Семейного кодекса Украины (далее – Кодекс), если ребенок родился в течение 10 месяцев после смерти мужчины, родителем может стать другой мужчина. Для этого достаточно подать совместное заявление от матери и мужа, признающего себя отцом ребенка.

При этом статьей 130 Кодекса предусмотрено, что в случае смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка, факт его отцовства может быть установлен по решению суда.

Заявление об установлении факта отцовства принимается судом, если запись об отце ребенка в книге регистрации рождений совершена в соответствии с частью первой статьи 135 этого Кодекса.

Заявление об установлении факта отцовства может быть подано матерью, опекуном, попечителем ребенка, лицом, содержащим и воспитывающим ребенка, а также самим ребенком, достигшим совершеннолетия.

В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных по письменному согласию мужа, он записывается отцом ребенка (статья 123 Кодекса).

Если ребенок зачат в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий после смерти мужчины, вопрос о признании отцовства решается в судебном порядке путем подачи заявления об установлении факта отцовства.

Положениями статьи 318 Гражданского процессуального кодекса Украины определены требования к содержанию заявления, подаваемого в суд.

Суд по таким делам учитывает все доказательства, в частности:

- ДНК-экспертизу (если можно получить генетический материал отца);

- наличие письменного согласия мужчины на применение вспомогательных репродуктивных технологий;

- свидетельские показания, переписка, другие доказательства, подтверждающие намерение мужа быть отцом.

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