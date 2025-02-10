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В Кропивницком могут изменить герб и флаг из-за имперских символов

15:36, 10 февраля 2025
УИНП рекомендует Кропивницкому избавиться от российского имперского наследия в символике.
В Кропивницком могут изменить герб и флаг из-за имперских символов
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Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти рекомендовала Кропивницкому городскому совету пересмотреть официальную символику города, поскольку она содержит элементы, связанные с российской имперской традицией. Об этом говорится на сайте УИНП.

Как отмечается в заключении УИНП, вопрос вызывает буквенный вензель «СЕ» на гербе и флаге города, который ассоциируется с российской императрицей Елизаветой Петровной. Этот символ появился на гербе Елисаветграда (прежнее название Кропивницкого) в 1845 году по распоряжению царской власти.

Также эксперты обратили внимание на изображение земляных укреплений крепости святой Елисаветы, заложенной в 1754 году как опорного пункта российской экспансии на землях Запорожского казачества. Именно эта крепость стала ключевой в процессе ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.

По закону Украины об осуждении имперской политики и деколонизации, такие элементы символики подлежат запрету. Эксперты рекомендуют городским властям обратиться в Украинское геральдическое общество для разработки новой символики, соответствующей национальным историческим традициям.

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Кропивницкий

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