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У Кропивницькому можуть змінити герб і прапор через імперські символи

15:36, 10 лютого 2025
УІНП рекомендує Кропивницькому позбутися російської імперської спадщини в символіці.
У Кропивницькому можуть змінити герб і прапор через імперські символи
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Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті рекомендувала Кропивницькій міській раді переглянути офіційну символіку міста, оскільки вона містить елементи, пов’язані з російською імперською традицією. Про це йдеться на сайті УІНП.

Як зазначається у висновку УІНП, питання викликає літерний вензель «СЄ» на гербі та прапорі міста, що асоціюється з російською імператрицею Єлизаветою Петрівною. Цей символ з’явився на гербі Єлисаветграда (колишня назва Кропивницького) у 1845 році за розпорядженням царської влади.

Також експерти звернули увагу на зображення земляних укріплень фортеці святої Єлисавети, закладеної у 1754 році як опорного пункту російської експансії на землях Запорозького козацтва. Саме ця фортеця стала ключовою у процесі ліквідації Запорозької Січі у 1775 році.

За законом України про засудження імперської політики та деколонізацію, такі елементи символіки підлягають забороні. Експерти рекомендують міській владі звернутися до Українського геральдичного товариства для розробки нової символіки, що відповідатиме національним історичним традиціям.

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Кропивницький

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