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Цивільна дієздатність дітей та дорослих — коли набувається, втрачається і обмежується

21:13, 10 лютого 2025
Дієздатність впливає на те, коли людина може почати працювати, підписувати договори, купувати чи продавати майно, а також коли несе відповідальність за свої дії перед законом.
Цивільна дієздатність дітей та дорослих — коли набувається, втрачається і обмежується
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Цивільна дієздатність означає, що людина розуміє свої дії, може керувати ними,  відповідати за них, набувати прав, виконувати обов’язки. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, коли саме людина набуває, втрачає чи може бути обмеженою у своїй дієздатності.

Дієздатність залежить від віку, психічного стану та інших обставин. І впливає, наприклад, на те, коли людина може почати працювати, підписувати договори, купувати чи продавати майно, а також коли несе відповідальність за свої дії перед законом.

Дієздатність дітей до 14 років

У дітей до 14 років є часткова дієздатність. Вони можуть самостійно вчиняти дрібні побутові угоди, наприклад, купити товари в магазині. Та користуватися результатами своєї інтелектуальної або творчої діяльності, наприклад, подавати свій малюнок на конкурс.

Вони не несуть відповідальності за завдану ними шкоду. Її несуть законні представники — батьки, усиновлювачі або опікуни. Наприклад, якщо дитина побила однокласника, до адміністративної відповідальності можуть притягнути батьків.

Дієздатність дітей 14-18 років

У підлітків дієздатність неповна. Вони можуть самостійно здійснювати окремі угоди за згодою батьків чи опікунів, наприклад, працювати. І розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. А якщо дитина укладе шлюб у віці 16-17 років — отримає повну цивільну дієздатність.

Дієздатність дітей 14-18 років

Діти 14-18 років вже особисто несуть відповідальність за свої вчинки. Адміністративну, кримінальну — з 16 років, а за тяжкі злочини — з 14 років. За відсутності достатнього майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть законні представники.

Наприклад, якщо 17-річний  студент побив скло,  то  якщо отримує стипендію, може відшкодувати збитки сам. Якщо доходів в нього немає —  платитимуть батьки.

Цивільна дієздатність дорослих

З 18 років люди мають повну цивільну дієздатність. Однак вона може бути обмежена чи втрачена.

Обмежити дієздатність людини можна, якщо вона має залежність (алко, нарко, ігрову) і через цю залежність виникають загрози, у тому числі економічного характеру (наприклад, величезні борги), її близьким.

Або людина має психічні розлади, що ускладнюють її контроль за своїми діями.

Недієздатними можуть ставати люди, якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Хто обмежує і позбавляє дієздатності

Обмеження чи позбавлення дієздатності можуть ініціювати близькі цієї людини (сім’я, родичі).

Такі справи розглядає суд і виносить рішення.

Людям, стосовно яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності або про позбавлення дієздатності, обов’язково призначається адвокат, роботу якого оплачує держава.

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