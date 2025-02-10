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Гражданская дееспособность детей и взрослых – когда приобретается, теряется и ограничивается

21:13, 10 февраля 2025
Дееспособность влияет на то, когда человек может начать работать, подписывать договоры, покупать или продавать имущество, а также несет ответственность за свои действия перед законом.
Гражданская дееспособность детей и взрослых – когда приобретается, теряется и ограничивается
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Гражданская дееспособность означает, что человек понимает свои действия, может руководить ими, отвечать за них, приобретать права, выполнять обязанности. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, когда именно человек приобретает, теряет или может быть ограничен в своей дееспособности.

Дееспособность зависит от возраста, психического состояния и других обстоятельств. И влияет, например, на то, когда человек может начать работать, подписывать договоры, покупать или продавать имущество, а также несет ответственность за свои действия перед законом.

Дееспособность детей до 14 лет

У детей до 14 лет есть частичная дееспособность. Они могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, например, купить товары в магазине. И пользоваться результатами своей интеллектуальной или творческой деятельности, например, подавать свой рисунок на конкурс.

Они не несут ответственности за причиненный ущерб. Ее несут законные представители – родители, усыновители или опекуны. К примеру, если ребенок избил одноклассника, к административной ответственности могут привлечь родителей.

Дееспособность детей 14-18 лет

У подростков дееспособность неполная. Они могут самостоятельно совершать отдельные соглашения с согласия родителей или опекунов, например, работать. И распоряжаться своим заработком, стипендией или другими доходами. А если ребенок выйдет замуж в возрасте 16-17 лет — получит полную гражданскую дееспособность.

Дееспособность детей 14-18 лет

Дети 14-18 лет уже лично несут ответственность за свои поступки. Административное, уголовное - с 16 лет, а за тяжкие преступления - с 14 лет. При отсутствии достаточного имущества для возмещения ущерба дополнительную ответственность несут законные представители.

К примеру, если 17-летний студент избил стекло, то если получает стипендию, может возместить ущерб сам. Если доходов у него нет, будут платить родители.

Гражданская дееспособность взрослых

С 18 лет люди обладают полной гражданской дееспособностью. Однако она может быть ограничена или потеряна.

Ограничить дееспособность человека можно, если он имеет зависимость (алко, нарко, игровую) и из-за этой зависимости возникают угрозы, в том числе экономического характера (например, огромные долги), его близким.

Или человек имеет психические расстройства, усложняющие его контроль над своими действиями.

Недееспособными могут стать люди, если вследствие хронического, стойкого психического расстройства не способна осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

Кто ограничивает и лишает дееспособности

Ограничение или лишение дееспособности могут инициировать близкие этого человека (семья, родственники).

Такие дела рассматривает суд и выносит решение.

Людям, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности или лишении дееспособности, обязательно назначается адвокат, работу которого оплачивает государство.

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