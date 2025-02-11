Практика судів
  1. У світі

ЄС хоче залучити 200 млрд євро у розвиток штучного інтелекту

17:20, 11 лютого 2025
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що перегони за ШІ ще далекі від закінчення, тому ЄС хоче пришвидшити інновації.
ЄС хоче залучити 200 млрд євро у розвиток штучного інтелекту
Фото: orfonline.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Євросоюз хоче залучити 200 мільярдів євро приватних та публічних інвестицій у розвиток індустрії штучного інтелекту в Європі. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Глобального саміту зі штучного інтелекту у Парижі, пише Business Times.

Вона наголосила, що ЄС готовий виділити €50 мільярдів, а всю решту суми планують отримати від інвесторів, поставників та інших представників індустрії. За її словами, перегони за ШІ ще далекі від закінчення, тому ЄС хоче пришвидшити інновації.

€20 млрд планують витратити на 4 гігафабрики ШІ, щоб забезпечити відкриту спільну розробку найскладніших моделей штучного інтелекту. Початкове фінансування буде залучене з наявних програм із цифровим компонентом.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС хоче зробити свій суперкомп’ютер доступним для найкращих стартапів та науковців.

«Ми хочемо, щоб штучний інтелект був силою для добра. ШІ вимагає конкуренції, але ШІ також вимагає співпраці», – зазначила Ляєн.

Єврокомісія також створить Європейську раду з досліджень ШІ, де Європа зможе об'єднати ресурси і вивчити, як вона може використовувати невикористаний потенціал даних для підтримки ШІ та інших технологій.

Пізніше цього року буде запущена ініціатива «Застосовуй ШІ», яка сприятиме промисловому впровадженню штучного інтелекту в ключових секторах.

Раніше ми писали, що Європейські стартапи Mistral і Helsing співпрацюватимуть у сфері військового ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео