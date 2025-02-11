ЄС хоче залучити 200 млрд євро у розвиток штучного інтелекту

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що перегони за ШІ ще далекі від закінчення, тому ЄС хоче пришвидшити інновації.

Фото: orfonline.org

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Євросоюз хоче залучити 200 мільярдів євро приватних та публічних інвестицій у розвиток індустрії штучного інтелекту в Європі. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час Глобального саміту зі штучного інтелекту у Парижі, пише Business Times.

Вона наголосила, що ЄС готовий виділити €50 мільярдів, а всю решту суми планують отримати від інвесторів, поставників та інших представників індустрії. За її словами, перегони за ШІ ще далекі від закінчення, тому ЄС хоче пришвидшити інновації.

€20 млрд планують витратити на 4 гігафабрики ШІ, щоб забезпечити відкриту спільну розробку найскладніших моделей штучного інтелекту. Початкове фінансування буде залучене з наявних програм із цифровим компонентом.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС хоче зробити свій суперкомп’ютер доступним для найкращих стартапів та науковців.

«Ми хочемо, щоб штучний інтелект був силою для добра. ШІ вимагає конкуренції, але ШІ також вимагає співпраці», – зазначила Ляєн.

Єврокомісія також створить Європейську раду з досліджень ШІ, де Європа зможе об'єднати ресурси і вивчити, як вона може використовувати невикористаний потенціал даних для підтримки ШІ та інших технологій.

Пізніше цього року буде запущена ініціатива «Застосовуй ШІ», яка сприятиме промисловому впровадженню штучного інтелекту в ключових секторах.

Раніше ми писали, що Європейські стартапи Mistral і Helsing співпрацюватимуть у сфері військового ШІ.

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