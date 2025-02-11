Обміняємо одну територію на іншу, — Зеленський допустив обмін Курщини на окуповані території України

Президент Володимир Зеленський заявив про намір обміняти частину Курської області на окуповані українські території.

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Україна планує обміняти частину Курської області на частину своєї території, яка наразі захоплена РФ. При цьому поки що невідомо те, про які саме землі йдеться. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Він зазначив, що у разі проведення переговорів з РФ, Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями, віддавши підконтрольні землі в Курській області.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - сказав Зеленський.

Водночас Президент не пояснив, які саме території Україна вимагатиме повернути, однак запевнив, що всі наші території важливі, і тут немає пріоритету.

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