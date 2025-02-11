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Обменяем одну территорию на другую, — Зеленский допустил обмен Курщины на оккупированные территории Украины

17:11, 11 февраля 2025
Президент Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области на оккупированные украинские территории.
Обменяем одну территорию на другую, — Зеленский допустил обмен Курщины на оккупированные территории Украины
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Украина планирует обменять часть Курской области на часть своей территории, которая сейчас захвачена РФ. При этом пока неизвестно, о каких именно землях идет речь. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Он отметил, что в случае проведения переговоров с РФ Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав подконтрольные земли в Курской области.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал Зеленский.

В то же время, Президент не объяснил, какие именно территории Украина потребует вернуть, однако заверил, что все наши территории важны, и здесь нет приоритета.

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Владимир Зеленский

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