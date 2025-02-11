Все учителя заведений дошкольного образования будут иметь 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска — Оксен Лисовой

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска — 56 дней. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Чиновник отметил, что 11 февраля правительство приняло постановление, которое вносит изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников заведений дошкольного образования.
«Это одно из важных новшеств Закона Украины «О дошкольном образовании». Такая норма справедлива для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда», - написал он.
Кого из педагогических работников коснутся смены?
- директоров;
- заведующих;
- воспитателей-методистов;
- инструкторов по физкультуре;
- практических психологов;
- социальных педагогов.
Кроме того, соответствующим решением правительство внесло изменения в Перечень педагогических должностей, дополнив его такими позициями, в частности, как заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения.
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