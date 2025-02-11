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Все учителя заведений дошкольного образования будут иметь 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска — Оксен Лисовой

16:55, 11 февраля 2025
Кабмин принял постановление, которое унифицирует сроки ежегодного отпуска для всех работников заведений дошкольного образования.
Все учителя заведений дошкольного образования будут иметь 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска — Оксен Лисовой
Фото: 24tv.ua
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска — 56 дней. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что 11 февраля правительство приняло постановление, которое вносит изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников заведений дошкольного образования.

«Это одно из важных новшеств Закона Украины «О дошкольном образовании». Такая норма справедлива для всех работников ЗДО и способствует улучшению их условий труда», - написал он.

Кого из педагогических работников коснутся смены?

- директоров;

- заведующих;

- воспитателей-методистов;

- инструкторов по физкультуре;

- практических психологов;

- социальных педагогов.

Кроме того, соответствующим решением правительство внесло изменения в Перечень педагогических должностей, дополнив его такими позициями, в частности, как заместитель директора по научной работе в научном лицее, ассистент преподавателя, ассистент мастера производственного обучения.

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