Винничанин подал в суд на РФ с требованием заплатить 120 миллионов гривен морального вреда — что решил суд

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда с РФ, но мужчина подал апелляцию.

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В Виннице мужчина подал иск против РФ. Требовал возместить 120 миллионов гривен нанесенного морального ущерба из-за развязанной войны. Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд.

Винницкий апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу винничанина на заочное решение городского суда, который иск мужчины удовлетворил частично и решил взыскать с РФ в его пользу 100 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда.

«Из-за постоянных обстрелов я не могу путешествовать по Украине, оздоравливаться в Крыму. Трижды терял работу, потому что иностранные заказчики не верили в Украину. С тех пор как война, плохо сплю. К врачам, правда, не обращался. Успокаивающее лекарство назначал себе сам», – сказал, в частности, во время апелляционного рассмотрения истец.

По словам мужчины, свои моральные страдания он оценивает в 120 миллионов гривен. Поэтому в своем ходатайстве в апелляционную инстанцию ​​просил решение суда первой инстанции отменить и полностью удовлетворить его иск по взысканию именно такой суммы – из расчета по миллиону в месяц с начала первых действий России, которые длятся более 10 лет.

Впрочем, во время разбирательства, 11 февраля, судьи оставили решение городского суда без изменений (дело № 127/7357/24).

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