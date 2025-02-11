Вінничанин подав в суд на РФ з вимогою сплатити 120 мільйонів гривень моральної шкоди — що вирішив суд

Суд першої інстанції частково задовольнив позов про відшкодування моральної шкоди з РФ, але чоловік подав апеляцію.

Фото: Вінницький апеляційний суд

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У Вінниці чоловік подав позов проти РФ. Вимагав відшкодувати 120 мільйонів гривень завданої моральної шкоди через розв'язану війну. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд.

Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу вінничанина на заочне рішення міського суду, який позов чоловіка задовольнив частково і вирішив стягнути з РФ на його користь 100 тисяч гривень як компенсацію моральної шкоди.

«Через постійні обстріли я не можу подорожувати Україною, оздоровлюватися в Криму. Тричі втрачав роботу, бо іноземні замовники не вірили в Україну. Відколи війна, погано сплю. До лікарів, правда, не звертався. Заспокійливі ліки призначав собі сам», – сказав, зокрема, під час апеляційного розгляду позивач.

За словами чоловіка, свої моральні страждання він оцінює у 120 мільйонів гривень. Тож у своєму клопотанні до апеляційної інстанції просив рішення суду першої інстанції скасувати і повністю задовольнити його позов по стягнення саме такої суми – із розрахунку по мільйону за місяць від початку перших дій Росії, які тривають понад 10 років.

Утім, під час розгляду, 11 лютого, судді залишили рішення міського суду без змін (справа № 127/7357/24).

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