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ЄСВ у 2025 році — податкова нагадала, що змінилося для підприємців

16:44, 11 лютого 2025
У 2025 році змінилися правила сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
ЄСВ у 2025 році — податкова нагадала, що змінилося для підприємців
Фото: 7eminar.ua
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Державна податкова служба України нагадала, що з 1 січня 2025 року в країні змінилися  правила сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Відповідні зміни передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та застосовуються виключно до звітного (податкового) періоду – 2025 рік.

Що змінилося?

- Збільшено максимальну базу нарахування ЄСВ

Вона становитиме 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. 

- Зупинено норму щодо звільнення від сплати ЄСВ для деяких категорій платників:

Фізичних осіб – підприємців;

Осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю;

Членів фермерських господарств, якщо вони не застраховані на інших підставах.

Вищевказані платники податків за 2025 рік мають сплатити ЄСВ за себе на загальних підставах.   

Скільки необхідно сплатити?

ЄСВ залишиться на рівні 22 % від мінімальної зарплати.

Наприклад:

- 1760 грн на місяць (22 % від 8000 грн – розмір мінімальної зарплати);

- 5280 грн за квартал.

Раніше у податковій пояснили, які платники звільняються від сплати ЄСВ.

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податкова

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