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ЕСВ в 2025 году — налоговая напомнила, что изменилось для предпринимателей

16:44, 11 февраля 2025
В 2025 году изменились правила уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
ЕСВ в 2025 году — налоговая напомнила, что изменилось для предпринимателей
Фото: 7eminar.ua
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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 1 января 2025 года в стране изменились правила уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и применяются исключительно к отчетному (налоговому) периоду - 2025 год.

Что изменилось?

- Увеличена максимальная база начисления ЕСВ

Она составит 20 размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

- Остановлена ​​норма по освобождению от уплаты ЕСВ для некоторых категорий плательщиков:

Физических лиц – предпринимателей;

Лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью;

Членов фермерских хозяйств, если они не застрахованы по другим основаниям.

Вышеуказанные налогоплательщики за 2025 год должны уплатить ЕСВ за себя на общих основаниях.

Сколько нужно оплатить?

ЕСВ останется на уровне 22% от минимальной зарплаты.

Например:

- 1760 грн в месяц (22% от 8000 грн – размер минимальной зарплаты);

- 5280 грн за квартал.

Ранее в налоговой объяснили, какие плательщики освобождаются от уплаты ЕСВ.

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налоговая

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