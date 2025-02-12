Практика судов
  1. Общество

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда украинцам готовиться к снегопадам

07:00, 12 февраля 2025
С 14 февраля в Украину приедут атмосферные фронты, которые принесут снег.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда украинцам готовиться к снегопадам
Источник фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До конца месяца по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В районе 13-15 февраля действительно немного повысится температура воздуха, но все равно это такое заблуждение. Потому что уже на следующей неделе снова станет холоднее», - указывает специалист.

В то же время Диденко отмечает, что каких-то сверхсильных морозов не ожидается, однако и умеренные изрядно могут ущипнуть.

«Днем в среду ожидается от -2 до -6 градусов, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, от 0 до +3, а на Закарпатье от +3 до +7 градусов. В Киеве 12 февраля – сухо и морозно. Ночью -9 градусов, днем ​​-2 градуса», - рассказывает синоптик.

Кроме того, с 14 февраля, начиная с западных областей, в Украину приедут атмосферные фронты, которые принесут снег, сообщила Наталья Диденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр обороны Рустем Умеров объяснил, на какую сумму смогут рассчитывать добровольцы от 18 до 24 лет

До 2 млн грн в год, в зависимости от боевых задач – Кабмин утвердил порядок годичных контрактов для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

2 млн грн в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы – что предлагает Минобороны мужчинам 18-24 лет

Министерство обороны опубликовало, какие бонусы получат мужчины 18-24 лет за подписание контракта.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    голова Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики