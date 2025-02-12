Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда украинцам готовиться к снегопадам

С 14 февраля в Украину приедут атмосферные фронты, которые принесут снег.

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До конца месяца по крайней мере, по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В районе 13-15 февраля действительно немного повысится температура воздуха, но все равно это такое заблуждение. Потому что уже на следующей неделе снова станет холоднее», - указывает специалист.

В то же время Диденко отмечает, что каких-то сверхсильных морозов не ожидается, однако и умеренные изрядно могут ущипнуть.

«Днем в среду ожидается от -2 до -6 градусов, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, от 0 до +3, а на Закарпатье от +3 до +7 градусов. В Киеве 12 февраля – сухо и морозно. Ночью -9 градусов, днем ​​-2 градуса», - рассказывает синоптик.

Кроме того, с 14 февраля, начиная с западных областей, в Украину приедут атмосферные фронты, которые принесут снег, сообщила Наталья Диденко.

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