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Должник оплатил долг, но из Единого реестра должников данные не исключены — что делать

20:31, 11 февраля 2025
В Минюсте отметили, что в таких случаях следует обратиться к исполнителю, который занимался вашим исполнительным производством.
Должник оплатил долг, но из Единого реестра должников данные не исключены — что делать
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В Министерстве юстиции объяснили, что делать, если долги оплачены, однако из Единого реестра должников информация не исключена.

Прежде всего следует выяснить, почему вас до сих пор не исключили из реестра.

Обычно это происходит из-за того, что исполнитель не получил информацию об оплате долга.

Поэтому если вы полностью оплатили долг, но ваше имя до сих пор остается в Едином реестре должников, рекомендуем принять следующие меры:

1. Обратиться к исполнителю, занимавшемуся исполнительным производством. Предоставьте ему документы, подтверждающие полную оплату долга (квитанции, банковские выписки и т.п.).

Исполнитель обязан проверить эту информацию и в случае подтверждения вынести постановление об окончании исполнительного производства. Следовательно, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением такого постановления.

2. Проверить информацию в реестре и убедиться, что имя удалено из базы.

3. Дополнительные основания для исключения из реестра.

Существуют другие обстоятельства, при которых имя может быть удалено из реестра, в частности:

возврат исполнительного документа взыскателю на основании пунктов 1, 3, 11 части 1 статьи 37 Закона Украины "Об исполнительном производстве";

отмена постановления об открытии исполнительного производства;

отмена или признание недействительным решение, на основании которого издан исполнительный документ;

признание судом исполнительного документа не подлежащим исполнению;

утверждение судом мирового соглашения в исполнительном производстве.

Своевременные действия и надлежащее документальное подтверждение уплаты долга будут способствовать быстрому исключению имени из Единого реестра должников.

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минюст

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