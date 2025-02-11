Боржник сплатив борг, але з Єдиного реєстру боржників дані не виключено — що робити

У Мінюсті зазначили, що у таких випадках потрібно звернутися до виконавця, який займався вашим виконавчим провадженням.

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У Міністерстві юстиції пояснили, що робити, якщо борги сплачено, однак з Єдиного реєстру боржників інформацію не виключено.

Передусім варто з'ясувати, чому вас досі не виключили з реєстру.

Зазвичай це відбувається через те, що виконавець не отримав інформацію про сплату боргу.

Тому якщо ви повністю сплатили борг, але ваше ім'я досі залишається в Єдиному реєстрі боржників, рекомендуємо вжити таких заходів:

1. Звернутися до виконавця, який займався виконавчим провадженням. Надати йому документи, що підтверджують повну сплату боргу (квитанції, банківські виписки тощо).

Виконавець зобов'язаний перевірити цю інформацію та у разі підтвердження винести постанову про закінчення виконавчого провадження. Відтак відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням такої постанови.

2. Перевірити інформацію в реєстрі та переконатися, що ваше ім'я вилучено з бази.

3. Додаткові підстави для виключення з реєстру.

Існують інші обставини, за яких ім'я може бути вилучено з реєстру, зокрема:

повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини 1 статті 37 Закону України "Про виконавче провадження";

скасування постанови про відкриття виконавчого провадження;

скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого видано виконавчий документ;

визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;

затвердження судом мирової угоди у виконавчому провадженні.

Своєчасні дії та належне документальне підтвердження сплати боргу сприятимуть швидкому виключенню імені з Єдиного реєстру боржників.

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