Боржник сплатив борг, але з Єдиного реєстру боржників дані не виключено — що робити

У Міністерстві юстиції пояснили, що робити, якщо борги сплачено, однак з Єдиного реєстру боржників інформацію не виключено.
Передусім варто з'ясувати, чому вас досі не виключили з реєстру.
Зазвичай це відбувається через те, що виконавець не отримав інформацію про сплату боргу.
Тому якщо ви повністю сплатили борг, але ваше ім'я досі залишається в Єдиному реєстрі боржників, рекомендуємо вжити таких заходів:
1. Звернутися до виконавця, який займався виконавчим провадженням. Надати йому документи, що підтверджують повну сплату боргу (квитанції, банківські виписки тощо).
Виконавець зобов'язаний перевірити цю інформацію та у разі підтвердження винести постанову про закінчення виконавчого провадження. Відтак відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням такої постанови.
2. Перевірити інформацію в реєстрі та переконатися, що ваше ім'я вилучено з бази.
3. Додаткові підстави для виключення з реєстру.
Існують інші обставини, за яких ім'я може бути вилучено з реєстру, зокрема:
повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини 1 статті 37 Закону України "Про виконавче провадження";
скасування постанови про відкриття виконавчого провадження;
скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого видано виконавчий документ;
визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
затвердження судом мирової угоди у виконавчому провадженні.
Своєчасні дії та належне документальне підтвердження сплати боргу сприятимуть швидкому виключенню імені з Єдиного реєстру боржників.
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