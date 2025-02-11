У Києві суб’єктів господарювання попередили про шахрайську розсилку від імені податкової

Шахраї звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти.

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Столична податкова повідомила, що невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб Головного управління ДПС у м. Києві, звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти.

Зазначається, що шахраї розсилають електронні листи, надсилають паперові листи-звернення з підробленими підписами посадових осіб та печаткою установи, закликаючи до надання одноразової фінансової допомоги для потреб ЗСУ.

«Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДПС у м. Києві діють виключно у межах законодавства та не мають жодного відношення до таких повідомлень.

Закликаємо платників бути обачними та у разі отримання такого листа повідомляти підрозділи Національної поліції України або відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві», - заявили у податковій.

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