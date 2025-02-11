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У Великій Британії чоловік хоче купити сміттєзвалище, щоб знайти там загублені $700 млн у крипті

19:38, 11 лютого 2025
Чоловік стверджує, що його колишня дівчина випадково викинула жорсткий диск з тисячами біткоїнів у 2013 році.
У Великій Британії чоловік хоче купити сміттєзвалище, щоб знайти там загублені $700 млн у крипті
Джерело фото: Shutterstock
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Мешканець міста Ньюпорт у Південному Уельсі Джеймс Хоуеллс каже, що його колишня дівчина випадково викинула жорсткий диск з тисячами біткоїнів у 2013 році. За словами 39-річного ІТ-працівника, вони коштують понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $741 мільйон), і з тих пір він намагається їх повернути. Про це повідомляє Sky News.

Наразі чоловік розглядає купівлю цієї земельної ділянки, оскільки міська рада Ньюпорта планує закрити смітник у 2025—2026 фінансовому році, що покладе край надіям Джеймса на повернення майна. Він сказав журналістам, що ця новина стала для нього «великою несподіванкою»

Минулого місяця чоловік подав позов, аби йому дозволили провести пошуки на звалищі або виплатили £495 мільйонів компенсації, але суд відхилив його.

«Якщо міська рада Ньюпорта буде готова, я був би потенційно зацікавлений у придбанні смітника «як є». Я обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, це на порядку денному», — повідомив чоловік.

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криптовалюта Велика Британія

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