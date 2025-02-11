В Великобритании мужчина хочет купить мусорную свалку, чтобы найти там потерянные $700 млн в крипте

Муж утверждает, что его бывшая девушка случайно выбросила жесткий диск с тысячами биткоинов в 2013 году.

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Житель города Ньюпорт в Южном Уэльсе Джеймс Хоуэллс говорит, что его бывшая девушка случайно выбросила жесткий диск с тысячами биткоинов в 2013 году. По словам 39-летнего ИТ-работника, они стоят более 600 миллионов фунтов стерлингов (свыше $741 миллиона), и с тех пор он пытается их вернуть. Об этом сообщает Sky News.

Сейчас мужчина рассматривает покупку этого земельного участка, поскольку городской совет Ньюпорта планирует закрыть свалку в 2025—2026 финансовом году, что положит конец надеждам Джеймса на возвращение имущества. Он сказал журналистам, что эта новость стала для него «большой неожиданностью».

В прошлом месяце мужчина подал иск, чтобы ему разрешили провести поиски на свалке или выплатили £495 миллионов компенсации, но суд отклонил его.

«Если городской совет Ньюпорта будет готов, я был бы потенциально заинтересован в приобретении свалки «как есть». Я обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами, это в повестке дня», — сообщил мужчина.

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