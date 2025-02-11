Кого имеет право привлекать к работе семейное фермерское хозяйство – ответ ГНС

Трудовые отношения членов СФХ определяются в договоре о создании семейного фермерского хозяйства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС во Львовской области разъяснило, кого семейное фермерское хозяйство имеет право привлекать к работе.

Трудовые отношения членов СФХ определяются в договоре (декларации) о создании семейного фермерского хозяйства.

В случае производственной потребности СФГ в соответствии с ч.1 ст.27 Закона Украины от 19 июня 2003 г. № 973-IV «О фермерском хозяйстве») – привлечение ими других граждан к работе может осуществляться исключительно для выполнения сезонных и отдельных работ, непосредственно связанных с деятельностью хозяйства и требующих специальных знаний и навыков по граждански.

За работников привлеченных СФХ для выполнения сезонных и отдельных работ нужно подавать Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса с соответствующими приложениями (в т.ч. доп.1 «Сведения о начислении заработной платы).

Подается ежеквартально в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.