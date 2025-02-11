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Кого має право залучати до роботи сімейне фермерське господарство — відповідь ДПС

22:54, 11 лютого 2025
Трудові відносини членів СФГ визначаються в договорі про створення сімейного фермерського господарства.
Кого має право залучати до роботи сімейне фермерське господарство — відповідь ДПС
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснило, кого сімейне фермерське господарство має право залучати до роботи.

Трудові відносини членів СФГ визначаються в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

У разі виробничої потреби СФГ відповідно до ч.1 ст.27 Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство») – залучення ними інших громадян до роботи може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань та навичок за цивільно-правовими договорами.

За працівників залучених СФГ для виконання сезонних та окремих робіт,  потрібно подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з відповідними додатками( в т.ч. дод.1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»).

Подається щоквартально, протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

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ДПС

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