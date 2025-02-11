Практика судів
  1. В Україні

Кабмін зобов’язав інтернет-магазини надавати повну інформацію про товар та продавця – що змінюється для бізнесу

19:27, 11 лютого 2025
Уряд встановив нові правила торговельного обслуговування населення.
Кабмін зобов’язав інтернет-магазини надавати повну інформацію про товар та продавця – що змінюється для бізнесу
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив нові правила торговельного обслуговування населення. Документ встановлює більш зрозумілі та чіткі правила для торгівлі, посилює захист споживача, зокрема й у сфері мережевої торгівлі.

Як повідомляють у Мінекономіки, оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги — зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей з інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об’єктів.

Також правила:

  • Розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі. 
  • Удосконалюють  організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачають наявність в торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками.
  • Уточнюють вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність. 
  • Визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею — вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця.
  • Чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема, й через інтернет-магазини.
  • Забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео