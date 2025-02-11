Кабмин обязал интернет-магазины предоставлять полную информацию о товаре и продавце – что меняется для бизнеса

Правительство установило новые правила торгового обслуживания населения.

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Кабинет министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения. Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в том числе и в сфере сетевой торговли.

Как сообщают в Минэкономики, обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Также правила:

Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. В частности, такую ​​информацию можно получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя.

При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

Совершенствуют организацию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.

Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т.п.), которые должны быть точными и соответствовать требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности.

Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе через интернет-магазины.

Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

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