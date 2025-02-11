Практика судов
  1. В Украине

Кабмин обязал интернет-магазины предоставлять полную информацию о товаре и продавце – что меняется для бизнеса

19:27, 11 февраля 2025
Правительство установило новые правила торгового обслуживания населения.
Кабмин обязал интернет-магазины предоставлять полную информацию о товаре и продавце – что меняется для бизнеса
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров утвердил новые правила торгового обслуживания населения. Документ устанавливает более понятные и четкие правила торговли, усиливает защиту потребителя, в том числе и в сфере сетевой торговли.

Как сообщают в Минэкономики, обновленные правила содержат как усовершенствованные нормы действующих, так и новые требования — в частности, по обеспечению доступности магазинов и заведений общественного питания для людей с инвалидностью. Например, должны быть пандусы, специальные парковочные места, а также возможность получить помощь от продавца. Передвижные торговые точки не должны мешать людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения иметь доступ к транспорту и другим объектам.

Также правила:

  • Расширяют права потребителей на получение информации в цифровом формате о товарах и продавцах. В частности, такую ​​информацию можно получить, отсканировав QR-код в уголке потребителя.

При необходимости покупатель может попросить предоставить информацию для ознакомления в бумажной форме.

  • Совершенствуют организацию торговли и производства в магазинах. К примеру, предусматривают наличие в торговых заведениях отдельных помещений или мест для хранения вещей работниками.
  • Уточняют требования к использованию измерительных приборов (весы и т.п.), которые должны быть точными и соответствовать требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности.
  • Определяют требования к компаниям, занимающимся сетевой торговлей, они должны иметь складские помещения и продавать товары через своих агентов или доставлять их покупателям. Интернет-магазины должны предоставлять полную информацию о товаре и продавце.
  • Четко регламентируют осуществление оптовой торговли, в том числе через интернет-магазины.
  • Запрещают продавать товары, похожие на еду, но не съедобные (например, игрушки в виде фруктов), поскольку это может быть опасно, особенно для детей.

Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда полностью заработает обновленный закон о защите прав потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Верховная Рада провалила законопроект о передаче данных о кредитах граждан за границу – его направили на всенародное обсуждение

Поскольку предложения принять или вернуть назад субъекту законодательной инициативы не набрали голоса, депутаты решили направить этот законопроект на всенародное обсуждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео