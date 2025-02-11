Отменят ли в Украине военное положение через 3 месяца — в ГУР ответили

Спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал озвученную некоторыми нардепами информацию о том, что через три месяца военное положение в Украине якобы не будет продлено.

Фото: armyinform.com.ua

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Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что военное положение не будет отменено через 3 месяца, несмотря на заявления некоторых народных депутатов. Об этом он сказал в подкасте «Дайджеста Блауша».

Ведущий попросил спикера ГУР прокомментировать озвученную некоторыми народными избранниками информацию о том, что через три месяца военное положение в Украине якобы не будет продлено.

«Вы могли бы так же взять колоду карт таро, магический шар. Вероятно, эти народные депутаты горячо болеют за судьбу Украины, но вместе с тем они политики и проводят коммуникацию с учетом собственных политических перспектив с целью привлечь к себе внимание. Поэтому прогнозы имеют право на существование, есть эксперты, есть аналитики, но мы ориентируемся на реальные факты и официальные сообщения. Когда они будут — мы будем обсуждать это предметно. Пока прогнозы остаются прогнозами», — ответил Андрей Юсов.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 9 мая.

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