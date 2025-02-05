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Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 9 мая

16:02, 5 февраля 2025
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 мая.
Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 9 мая
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада на заседании 15 января приняла законы об утверждении Указов Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации (законопроекты 12404 и 12405).

Законопроект 12404 касается утверждения указа президента «О продлении срока действия военного положения в Украине». В нем говорится о продлении военного положения еще на 90 дней, начиная с 05:30 8 февраля 2025 года.

Законопроект 12405, утверждающий указ «О продлении срока проведения общей мобилизации». В тексте указано, что общая мобилизация также продлится дополнительные 90 дней, начиная с той же даты.

Согласно законам, действие военного положения и общей мобилизации продолжается на 90 суток – с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Это было 14 голосование Верховной Рады за военное положение и мобилизацию.

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