Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 9 мая

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада на заседании 15 января приняла законы об утверждении Указов Президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и сроке проведения общей мобилизации (законопроекты 12404 и 12405).

Законопроект 12404 касается утверждения указа президента «О продлении срока действия военного положения в Украине». В нем говорится о продлении военного положения еще на 90 дней, начиная с 05:30 8 февраля 2025 года.

Законопроект 12405, утверждающий указ «О продлении срока проведения общей мобилизации». В тексте указано, что общая мобилизация также продлится дополнительные 90 дней, начиная с той же даты.

Согласно законам, действие военного положения и общей мобилизации продолжается на 90 суток – с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Это было 14 голосование Верховной Рады за военное положение и мобилизацию.

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