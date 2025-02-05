Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації і воєнного стану до 9 травня

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 15 січня ухвалила закони про затвердження Указів Президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації (законопроекти 12404 та 12405).

Законопроект 12404 стосується затвердження указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». У ньому йдеться про продовження воєнного стану ще на 90 днів, починаючи з 05:30 8 лютого 2025 року.

Законопроект 12405, який затверджує указ «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». У тексті зазначено, що загальна мобілізація також триватиме додаткові 90 днів, починаючи з тієї ж дати.

Згідно з законами, дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжується на 90 діб – з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Це було 14 голосування Верховної Ради за воєнний стан і мобілізацію.

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