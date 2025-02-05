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Добір на посаду судді місцевого суду — які відомості треба вказувати у автобіографії

15:44, 5 лютого 2025
Автобіографія створюється в електронній формі на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
Добір на посаду судді місцевого суду — які відомості треба вказувати у автобіографії
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала кандидатам, які мають намір взяти участь у доборі на посаду судді місцевого суду, що треба вказувати у автобіографії.

Особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді місцевого суду має подати, зокрема, автобіографію, що є документом, необхідним для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до вимог Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, автобіографія створюється в електронній формі на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

В автобіографії зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

- дата і місце народження;

- громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

- документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- освіта (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь);

- наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

- відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

- проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

- останнє місце роботи (служби) та посада.

Іншу інформацію зазначати в автобіографії не потрібно.

Автобіографія роздруковується, підписується власноруч, сканується у форматі PDF та завантажується до розділу «Інші документи» електронного кабінету на офіційному вебсайті Комісії.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія затвердила нові програми іспитів для кандидатів на посаду суддів місцевих судів.

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суддя ВККС

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