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Добор на должность судьи местного суда — какие сведения следует указывать в автобиографии

15:44, 5 февраля 2025
Автобиография создается в электронной форме на дату согласия на проведение специальной проверки.
Добор на должность судьи местного суда — какие сведения следует указывать в автобиографии
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила кандидатам, которые намерены принять участие в отборе судьи местного суда, что нужно указывать в автобиографии.

Лицо, которое выразило намерение стать судьей, для участия в отборе на должность судьи местного суда должно подать, в частности, автобиографию, являющуюся документом, необходимым для проведения специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В соответствии с требованиями Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, автобиография создается в электронной форме на дату согласия на проведение специальной проверки.

В автобіографії зазначаються такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

- дата і місце народження;

- громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

- документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

- освіта (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь);

- наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

- відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

- проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

- останнє місце роботи (служби) та посада.

Іншу інформацію зазначати в автобіографії не потрібно.

Автобіографія роздруковується, підписується власноруч, сканується у форматі PDF та завантажується до розділу «Інші документи» електронного кабінету на офіційному вебсайті Комісії.

Ранее Высшая квалификационная комиссия утвердила новые программы экзаменов для кандидатов на должность судей местных судов.

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судья ВККС

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