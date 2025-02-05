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На Волыни мать школьника, пропустившего 24 учебных дня, заплатит 850 гривен штрафа

19:53, 5 февраля 2025
Лицеист пропустил 24 учебных дня без уважительных причин.
На Волыни мать школьника, пропустившего 24 учебных дня, заплатит 850 гривен штрафа
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На Волыни ученик лицея пропустил 24 учебных дня без уважительных причин. Его мать теперь должна заплатить штраф. Постановление по делу №168/104/25 обнародовал Старовыжевский районный суд Волынской области.

В материалах дела указывается, что мальчик, который учится в Старовижевском профессионально-техническом лицее №26, в ноябре прошлого года пропустил 24 учебных дня без уважительных причин. Мать школьника в суд не явилась и никак не объяснила отсутствие сына.

Суд признал волынянку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП (Невыполнение родительских обязанностей) и оштрафовала ее на 850 грн. Женщина также должна уплатить в пользу государства 605 грн.

На постановление можно подать апелляцию в течение десяти дней со дня его вынесения.

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