На Волыни мать школьника, пропустившего 24 учебных дня, заплатит 850 гривен штрафа

Лицеист пропустил 24 учебных дня без уважительных причин.

На Волыни ученик лицея пропустил 24 учебных дня без уважительных причин. Его мать теперь должна заплатить штраф. Постановление по делу №168/104/25 обнародовал Старовыжевский районный суд Волынской области.

В материалах дела указывается, что мальчик, который учится в Старовижевском профессионально-техническом лицее №26, в ноябре прошлого года пропустил 24 учебных дня без уважительных причин. Мать школьника в суд не явилась и никак не объяснила отсутствие сына.

Суд признал волынянку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП (Невыполнение родительских обязанностей) и оштрафовала ее на 850 грн. Женщина также должна уплатить в пользу государства 605 грн.

На постановление можно подать апелляцию в течение десяти дней со дня его вынесения.

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