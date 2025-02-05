На Волині матір школяра, який пропустив 24 навчальні дні, заплатить 850 гривень штрафу

Ліцеїст пропустив 24 навчальні дні без поважних причин.

На Волині учень ліцею пропустив 24 навчальні дні без поважних причин. Його матір тепер має сплатити штраф. Постанову у справі №168/104/25 оприлюднив Старовижівський районний суд Волинської області.

У матеріалах справи вказується, що хлопець, який навчається у Старовижівському професійно-технічному ліцеї №26, у листопаді минулого року пропустив 24 навчальні дні без поважних причин. Матір школяра до суду не з’явилася та ніяк не пояснила відсутність сина.

Суд визнав волинянку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП (Невиконання батьківських обов'язків) та оштрафувала її на 850 грн. Жінка також має сплатити на користь держави 605 грн.

На постанову можна подати апеляцію протягом десяти днів із дня її винесення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.