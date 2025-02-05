Практика судів
  1. У світі

ЄС у рамках боротьби з товарами низької вартості хоче змінити регулювання онлайн-магазинів

15:42, 5 лютого 2025
Для подолання ризиків, пов'язаних з імпортом товарів з низькою вартістю з інтернет-магазинів з країн, що не входять до складу ЄС, буде запроваджено низку заходів.
ЄС у рамках боротьби з товарами низької вартості хоче змінити регулювання онлайн-магазинів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія починає боротися з ризиками, які несе різке зростання обсягів імпорту в Європейський Союз товарів низької вартості, що надходять з інтернет-магазинів з держав, які не входять до складу ЄС. Про це пише «Європейська правда» за результатами пресконференції у Брюсселі 5 лютого.

Як вказують єврокомісари, Єврокомісія вживає необхідних заходів для подолання негативних наслідків, пов’язаних з надходженням на ринок ЄС величезної кількості дешевих товарів з онлайн-магазинів, які часто мають низьку якість.

«Троє з чотирьох європейців регулярно роблять покупки в інтернеті. Проте зростання кількості імпортних товарів може становити загрозу правам європейських споживачів та їхній безпеці. Настав час… протистояти цим загрозам і захистити європейських споживачів. Мусимо гарантувати, що товари, які потрапляють на наш ринок, є безпечними, і що всі продавці поважають права споживачів», – заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт

Зокрема, йдеться про такі заходи, як запуск митного контролю для дешевих посилок, які надходять на територію ЄС.

«Наші митні органи є першими нашими "очима" на кордоні, тому ми повинні забезпечити їх відповідними інструментами… для перевірки товарів, що потрапляють на ринок ЄС. Амбітна реформа Митного союзу, запропонована Єврокомісією у травні 2023 року, передбачає скасування митних пільг для посилок низької вартості, а також посилення контролю за допомогою запропонованого Митного органу ЄС та Центру митних даних ЄС. Це стане справжньою зміною правил гри, яка вирівняє ігрове поле для гравців електронної комерції», – пояснив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович.

Для подолання ризиків, пов'язаних з імпортом товарів з низькою вартістю з інтернет-магазинів з країн, що не входять до складу ЄС, буде запроваджено низку заходів, які є частиною Комюніке про електронну комерцію «Комплексний інструментарій ЄС для безпечної та сталої електронної комерції», запропонованого Єврокомісією 5 лютого. 

«ЄС готовий відповісти на ці виклики, об'єднавшись в "Команду Європа" (Team Europe), щоб громадяни та бізнес могли продовжувати користуватися багатьма перевагами онлайн-покупок, мінімізуючи при цьому ризики небезпечних продуктів, які загрожують здоров'ю та безпеці споживачів», – розповіла європейська комісарка з питань технологій Хенна Вірккунен.

За даними Єврокомісії, у 2024 році на ринок ЄС надійшло близько 4,6 млрд малоцінних відправлень – тобто товарів, вартість яких не перевищує 150 євро. Це дорівнює 12 млн посилок на день. 

Обсяг дешевих відправлень зріс вдвічі, порівняно з 2023 роком, і є втричі більшим, ніж у 2022 році. 

Причому багато з цих товарів виявилися не відповідними європейському законодавству. 

«До ЄС потрапляє все більше і більше шкідливих продуктів. Ба більше, європейські продавці, які поважають наші високі стандарти якості продукції, ризикують постраждати від недобросовісної практики та продажу підроблених товарів через онлайн-маркети. Нарешті, велика кількість упаковок, що відвантажуються та транспортуються, негативно впливає на навколишнє середовище та клімат», – повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли будуть перевірені практичні завдання кандидатів в апеляційні суди — позиція ВККС

До середини травня будуть перевірені усі практичні завдання.

Суддя Верховного Суду Наталія Антонюк заявила, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування — це неправильно

«Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися, чи їх достатньо для доведення винуватості особи» – зазначила Наталія Антонюк.

Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області