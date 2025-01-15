Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 травня

Дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжується на 90 діб – з 8 лютого до 9 травня.

Верховна Рада на засіданні 15 січня ухвалила закони про затвердження Указів Президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації (законопроекти 12404 та 12405).

Законопроект 12404 стосується затвердження указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». У ньому йдеться про продовження воєнного стану ще на 90 днів, починаючи з 05:30 8 лютого 2025 року.

Законопроект 12405, який затверджує указ «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». У тексті зазначено, що загальна мобілізація також триватиме додаткові 90 днів, починаючи з тієї ж дати.

Згідно з законами, дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжується на 90 діб – з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Це було 14 голосування Верховної Ради за воєнний стан і мобілізацію.

Тепер відповідні документи має підписати Глава держави.

Раніше народний депутат Ярослав Юрчишин заявляв, що скасування воєнного стану в Україні після припинення бойових дій не буде миттєвим, адже для цього потрібні надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо, уряд запропонував Верховній Раді ввести адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

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