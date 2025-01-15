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У Південній Кореї з другої спроби заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля

09:22, 15 січня 2025
Юн Сок Йоль спробував оголосити в країні військовий стан, пізніше був підданий імпічменту і звинувачений у заколоті.
У Південній Кореї з другої спроби заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля
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У Південній Кореї з другої спроби заарештували відстороненого президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap.

Він заявив, що «верховенство права повністю зруйноване» у країні, але він виконав ордер на арешт, щоб уникнути сутичок між правоохоронцями та президентською охороною.

Останні спершу блокували доступ до президента і наполягали на тому, що антикорупційне агентство не має повноважень розслідувати дії президента. Щоб увійти до резиденції глави держави, слідчі скористалися драбинами — охоронці встановили барикаду з транспортних засобів, заблокувавши вʼїзд на територію комплексу. Вхід блокувала група парламентарів від провладної партії «Сила народу» та адвокати Юн Сок Йоля.

За словами правоохоронців, цього разу не було сутичок з охороною президента.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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президент Південна Корея

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