Юн Сок Йоль попытался объявить в стране военное положение, позже был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже.

В Южной Корее со второй попытки арестовали отстраненного президента Юн Сок Йоля. Об этом сообщает Yonhap.

Он заявил, что «верховенство права полностью разрушено» в стране, но он исполнил ордер на арест во избежание столкновений между правоохранителями и президентской охраной.

Последние сначала блокировали доступ к президенту и настаивали на том, что у антикоррупционного агентства нет полномочий расследовать действия президента. Чтобы войти в резиденцию главы государства, следователи воспользовались стремянками — охранники установили баррикаду из транспортных средств, заблокировав въезд на территорию комплекса. Вход блокировала группа парламентариев от провластной партии «Сила народа» и адвокаты Юн Сок Йоля.

По словам правоохранителей, на этот раз не было столкновений с охраной президента.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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